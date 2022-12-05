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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Tesla планирует сократить производство в Шанхае из-за слабого спроса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. планирует сократить производство электромобилей на своем заводе в Шанхае, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это решение может вступить в силу уже на этой неделе, и в результате него выпуск электромобилей с завода снизится примерно на 20%, отметили собеседники Bloomberg.

Tesla идет на такой шаг на фоне усиления конкуренции с китайскими производителями электромобилей на рынке КНР и из-за не столь большого спроса на машины компании, как ожидалось, пишет Bloomberg. При этом источники агентства добавили, что Tesla оставляет возможность увеличения производства в случае повышения спроса.

Между тем в понедельник данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA) показали, что поставки с шанхайского завода Tesla в ноябре превысили отметку в 100 тыс. электрокаров и достигли рекорда. В прошлом месяце компания отгрузила 100 291 машину по сравнению с 71 704 в октябре. Относительно ноября прошлого года показатель вырос почти вдвое (с 52 859).

Tesla Шанхай Китай
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