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Tesla проводит худший месяц, квартал и год в своей истории

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. может завершить этот месяц, квартал и год с худшей динамикой акций в своей истории, пишет MarketWatch.

20 декабря бумаги Tesla подешевели на 8,1%, до $141,8 за акцию. По размеру капитализации компания опустилась на девятое место в индексе S&P 500, пропустив вперед нефтедобывающую Exxon Mobil Corp.

С начала декабря котировки компании Илона Маска упали более чем на 29%, превысив рекордное месячное снижение на 25% в декабре 2010 года. В четвертом квартале рыночная стоимость Tesla рухнула на 48% после падения на 37,5% во втором квартале этого года. В 2022 году акции компании обвалились на 60,9%.

Рыночная стоимость Exxon за 20 декабря выросла на 1,5%, а с начала года взлетела почти на 75% благодаря скачку цен на нефть.

Аналитики Evercore понизили свою целевую цену для акций Tesla до $200 с $300 за бумагу, указав, что Маск пока не закончил продавать бумаги компании.

"Мы знаем, что Илон продал акции еще на $3,5 млрд, и пока мы не увидели его твита о том, что продажи закончены, - написали они в аналитической записке. - Технический уровень в $150-163 за акцию считался критической линей обороны перед дальнейшим снижением, и эта линия была прорвана".

"Если вы купили акции Tesla два года назад, то вы в минусе", - добавили аналитики.

Tesla США Exxon Mobil Илон Маск Evercore
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