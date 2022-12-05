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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

США планируют кардинально увеличить запасы 155-мм снарядов и боеприпасов для HIMARS

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сухопутные войска (армия) США на фоне ситуации вокруг Украины рассчитывают в ближайшие годы в разы увеличить арсеналы 155-миллиметровых снарядов и прочих боеприпасов. Об этом сообщает в понедельник Defense news со ссылкой на помощника министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дага Буша.

"Нужные финансовые средства есть, контракты на троекратное увеличение производства 155-миллиметровых снарядов – в процессе выполнения", - заявил он ранее "на полях" Форума национальной обороны имени Рейгана.

Он пояснил, что такие производственные планы рассчитаны на период в три года. Однако реализация связанных с этими планами полномочий зависит в том числе от законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год (NDAA), который пока что обсуждают в Конгрессе США.

Ранее контракты на производство снарядов уже получили компании General Dynamics, American Ordnance и IMT Defense, а представители армии США ведут переговоры с зарубежными фирмами для аналогичного производства для нужд Украины.

Defense news отмечает, что США ранее поставили Украине более 1 млн артиллерийских снарядов. В свою очередь Буш пояснил, что потребности украинских военных в среднесрочной и долгосрочной перспективе неясны, и США хотят быть готовыми к разным сценариям.

Также он заявил, что армия США хотела бы удвоения производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, универсальных пусковых установок M270 MLRS и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Между тем, на форуме исполнительный директор оборонной корпорации Raytheon Technologies Corporation Грег Хайес отмечал, что нормы расхода вооружений, связанные с ситуацией вокруг Украины, серьезно превосходят мощности промышленности США. По его словам, США передали Украине количество Javelin, эквивалентное объемам производства этого оружия за пять лет, а переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger – за 13 лет.

В свою очередь министр армии США Кристин Вормут заявила, что контракты, предусматривающие рост американского военного производства, уже действуют. Она сослалась на контракты в $1,2 млрд с Raytheon Technologies на шесть батарей зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины и в $431 млн с Lockheed Martin Corporation на замену уже поставленных установок HIMARS.

США HIMARS
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