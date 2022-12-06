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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Что случилось этой ночью: вторник, 6 декабря

Пробка из танкеров у Босфора, Бразилия громит Южную Корею на ЧМ, США предлагают оружие Тайваню

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США предложили Тайваню самую современную версию ракет Patriot. Соединенные Штаты предлагают Тайваню закупить до 100 зенитных ракетных комплексов.

- В Белом доме заявили, что не будут закупать нефть у РФ для пополнения стратегического резерва. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

- Сборная Бразилии разгромила Южную Корею в 1/8 финала ЧМ. Результат игры в Дохе - 4:1.

- ЕС значительно снизил спрос на газ в ноябре. Об этом заявил Член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

- Почти два десятка нефтяных танкеров встали в очередь у проливов Босфор и Дарданеллы. В Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.

- WSJ сообщило, что передаваемые Украине HIMARS не смогут запускать дальнобойные ракеты. Пентагон и Белый дом отказались комментировать эту информацию.

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