Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Около двух десятков танкеров "застряли" в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть, пишет в понедельник The Financial Times.

"Согласно данным брокеров по морским перевозкам, торговцев нефтью и информации со спутников, примерно 19 нефтяных танкеров ожидали в понедельник прохода через турецкие территориальные воды. Суда встали на якорь на рейдах проливов Босфор и Дарданеллы", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что в турецком министерстве транспорта ситуацию пока не комментируют.

В понедельник вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть. Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций со стороны компаний на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).