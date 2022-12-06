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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

В Белом доме заявили, что не будут закупать нефть у РФ для пополнения стратегического резерва

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США не собираются пытаться закупать нефть из России для того, чтобы восполнить свой стратегический резерв, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нет, так как импорт этой нефти у нас под запретом", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов.

США Джо Байден
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