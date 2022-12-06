В Вильнюсе приступили к демонтажу советских скульптур на Антакальнисском кладбище

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище во вторник приступили к демонтажу скульптур советских воинов, несмотря на временную защиту, примененную Комитетом ООН по правам человека, передает агентство BNS.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил во вторник журналистам, что все необходимые разрешения получены, а заключения комитета ООН не являются препятствием для вывоза скульптур.

Он отметил, что комитет ООН просит не разрушать могилы, не снимать надгробные плиты и не уничтожать наследие. По словам Шимашюса, этого не делается.

"Я рад, что мы не должны отчитываться перед Организацией Объединенных Наций. Конечно, страна - правительство, министерство юстиции, которое представляет страну, - естественно, должны будут сообщить Комитету по правам человека, что мы делаем", - сказал он.

По сообщению столичного муниципалитета, памятник советским воинам будет демонтирован так, чтобы не повредить его. Работы планируется завершить через несколько недель.

В ноябре Минюст Литвы сообщил, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище столицы, тем самым формально не позволив столичным властям вывозить их в настоящее время.

Власти заверяют, что не намерены осквернять могилы, перезахоранивать останки или снимать надгробные памятники, а хотят лишь убрать советские скульптуры и передать их Национальному музею Литвы.

Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисе создан в 1951 году, включает захоронение почти трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса в июле 1944 года. Памятник, включающий шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат, был установлен в 1984 году. Скульптурная композиция расположена в центральной части мемориального ансамбля.