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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Вильнюсе демонтировали советские скульптуры на Антакальнисском кладбище

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище завершен демонтаж скульптур советских воинов, они вывезены с территории кладбища.

"Хотя подрядчик, компания Vilniaus BDT, планировала, что работы по демонтажу и вывозу стел продлятся до понедельника, завершить их удалось гораздо быстрее, и вчера днем все стелы были вывезены на территорию муниципального предприятия Grinda", - сообщил агентству BNS представитель Вильнюсского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, скульптуры будут храниться на территории предприятия до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их передаче Национальному музею Литвы.

Работы по демонтажу скульптур советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начались во вторник, 6 декабря, несмотря на временную защиту, примененную Комитетом ООН по правам человека.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил перед началом работ, что комитет ООН просил не разрушать могилы, не вывозить надгробные плиты и не уничтожать наследие. Однако, по его словам, этого и не делается, скульптуры убирают "законно и обоснованно", поскольку они являются "символ советской идеологии".

Перенос скульптур обойдется почти в 60 тысяч евро, отмечает BNS.

Мемориальный ансамбль советским воинам на Антакальнисе создан в 1951 году, включает захоронение почти 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса в июле 1944 года. Шесть фигурных стел из серого гранита, изображающие советских солдат, были установлены в 1984 году. Скульптурная композиция расположена в центральной части мемориального ансамбля.

Вильнюс Литва СССР
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