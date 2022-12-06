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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Новое соединение Rail Baltica с Украиной еще предстоит одобрить Европарламенту

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия решила профинансировать до 85% стоимости проекта железной дороги Rail Baltica, сообщила координатор проекта в ЕК Катрин Траутманн.

По ее словам, такое решение принято потому, что теперь этот проект рассматривается как имеющий большое значение не только для региональной экономики, но и для обороны.

"(Железнодорожное - ИФ) соединение также должно служить обороне ЕС и НАТО - для перевозки военных и техники. Это важно еще и потому, что Швеция и Финляндия также станут членами НАТО", - сказала Траутманн на конференции в Риге.

"Это важная информация для будущих подрядчиков этого проекта: Rail Baltica - очень важный и финансово безопасный проект", - подчеркнула она.

По ее словам, увеличенная ныне смета проекта и новое соединение Rail Baltica с Украиной еще должны быть одобрены Европарламентом.

Проект железной дороги Rail Baltica с европейской колеей был включен в число приоритетных проектов трансъевропейской транспортной сети ЕС. Этим летом ЕК выделила ему дополнительно 357 млн евро финансирования. Ранее сообщалось, что стоимость проекта увеличилась примерно до 7 млрд евро.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. На новой дороге пассажирские поезда будут двигаться со скоростью до 250 км/ч, грузовые - до 120 км/ч.

Евросоюз Rail Baltica Еврокомиссия Катрин Траутманн Швеция Финляндия НАТО Балтия Польша
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