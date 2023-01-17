В Финляндии создадут сеть складов оборудования и медикаментов на случай ЧС

Запасы предназначены для всего Евросоюза, проект профинансирует Еврокомиссия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия решила профинансировать создание в Финляндии сети складов оборудования и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций, заявила Yle министр внутренних дел страны Криста Микконен.

"Склады, которые будут созданы в Финляндии, повысят стратегическую готовность Европейского Союза и готовность реагировать на различные виды угроз, особенно в регионе Северной Европы и Балтийского моря. Совместная готовность еще более важна в изменившейся обстановке безопасности", - сказала она.

По ее словам, прямой угрозы Финляндии или соседним странам пока нет, "но сейчас самое время лучше подготовиться к возможным угрозам". Это, в частности, касается пандемии коронавируса и ситуации на Украине, добавила министр.

В рамках проекта RescEU предполагается построить склады по хранению средств индивидуальной защиты, измерительного оборудования, лекарственных средств и антител в Финляндии в случае химических, биологических, радиологических и ядерных аварий. RescEU также включает в себя мобильные приюты для перемещенных лиц.

RescEU - один из общеевропейских резервов мощностей в сфере гражданской обороны.

Стоимость проекта составляет 242 млн евро. МВД Финляндии осуществляет его в сотрудничестве с министерством социальных дел и здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения и социального обеспечения, Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям и Управлением по радиационной и ядерной безопасности.

Хранилища будут размещены по всей стране, их местоположение не раскрывается.