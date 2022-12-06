Турция выдвинула ультиматум Греции из-за ситуации с Эгейскими островами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Турция готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит "провокационные действия", заявил во вторник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно", - сказал Чавушоглу.

"Греция продолжает провокации. И мы не можем молчать", - добавил он.

Турецкие СМИ отмечают, что Греция недавно провела военные учения на Эгейских островах. В Анкаре сочли, что переброска военнослужащих и вооружения Грецией является нарушением международного законодательства.

Чавушоглу указал, что "если Греция не откажется от нарушения законодательства, то будет обсуждаться суверенитет этих островов".

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.