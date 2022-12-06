Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Япония скооперируется с Бельгией для производства новейших микросхем

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Японский производитель полупроводниковых компонентов Rapidus, созданный в ноябре в рамках возрождения отечественной микроэлектроники, будет работать с международным научным центром Imec в Бельгии над сборкой нового поколения микросхем в Японии, сообщает Associated Press (AP).

"Сотрудничество в области производства полупроводников с Imec в ее международном исследовательском центре, лучшем в Европе, это крайне важно", - заявил журналистам министр экономики Японии Ясутоси Нисимура.

По данным AP, такое сотрудничество позволит Японии освоить производство новейших микросхем и наладить его у себя к 2027 году.

Ранее Япония лидировала в производстве полупроводниковых компонентов, однако затем уступила в этой сфере США, Южной Корее и некоторым странам Европы. Впоследствии пандемия COVID-19 и рост напряженности между США и КНР продемонстрировали уязвимость Японии перед зарубежными поставщиками, особенно из Китая, и побудили японские власти наращивать собственное производство в рамках усиления экономической безопасности страны.

В ноябре Toyota Motor Co., Sony Group Corp. и еще шесть японских компаний создали компанию Rapidus. Правительство Японии инвестирует в Rapidus $493 млн отмечала газета Financial Times. Toyota, Sony и другие участники проекта, включая Kioxoa Holdings Corp., Tokyo Electron Ltd. и SoftBank Group Corp. внесут примерно по $50 млн.

Всего японское правительство направило порядка $510 млн на развитие производства микросхем, при этом тесно сотрудничая с США.

Япония Бельгия Rapidus Imec
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Тбилисский суд рассмотрит вопрос о возможной отсрочке тюремного наказания для Саакашвили

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих

Глава Минобороны РФ назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%

Fitch ухудшило прогноз о росте мирового ВВП на 2023 год с 1,7% до 1,4%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });