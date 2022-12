Япония скооперируется с Бельгией для производства новейших микросхем

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Японский производитель полупроводниковых компонентов Rapidus, созданный в ноябре в рамках возрождения отечественной микроэлектроники, будет работать с международным научным центром Imec в Бельгии над сборкой нового поколения микросхем в Японии, сообщает Associated Press (AP).

"Сотрудничество в области производства полупроводников с Imec в ее международном исследовательском центре, лучшем в Европе, это крайне важно", - заявил журналистам министр экономики Японии Ясутоси Нисимура.

По данным AP, такое сотрудничество позволит Японии освоить производство новейших микросхем и наладить его у себя к 2027 году.

Ранее Япония лидировала в производстве полупроводниковых компонентов, однако затем уступила в этой сфере США, Южной Корее и некоторым странам Европы. Впоследствии пандемия COVID-19 и рост напряженности между США и КНР продемонстрировали уязвимость Японии перед зарубежными поставщиками, особенно из Китая, и побудили японские власти наращивать собственное производство в рамках усиления экономической безопасности страны.

В ноябре Toyota Motor Co., Sony Group Corp. и еще шесть японских компаний создали компанию Rapidus. Правительство Японии инвестирует в Rapidus $493 млн отмечала газета Financial Times. Toyota, Sony и другие участники проекта, включая Kioxoa Holdings Corp., Tokyo Electron Ltd. и SoftBank Group Corp. внесут примерно по $50 млн.

Всего японское правительство направило порядка $510 млн на развитие производства микросхем, при этом тесно сотрудничая с США.