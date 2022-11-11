IBM станет партнером будущего японского чип-мейкера Rapidus

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - International Business Machines Corp (IBM) станет партнером нового производителя полупроводниковых компонентов Rapidus. Он создается Toyota Motor Co, Sony Group Corp и еще шестью японскими компаниями.

Rapidus будет разрабатывать полупроводниковые технологии вместе с IBM и новым японским научно-исследовательским институтом, создать который планируется до конца текущего года.

Правительство Японии инвестирует в Rapidus 70 млрд иен ($493 млн) пишет газета Financial Times. Toyota, Sony и другие участники СП, включая Kioxoa Holdings Corp., Tokyo Electron Ltd. и SoftBank Group Corp. внесут по 1 млрд иен.

Министерство торговли Японии планирует выделить 450 млрд иен в этом финансовом году на строительство предприятий по выпуску высокотехнологичных чипов внутри страны, рассчитывая, что в будущем это избавит местных производителей автомобилей и IT-компаний от проблем в цепочках поставок, проявившихся в период пандемии COVID-19.

Власти страны ранее предоставили субсидии тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, американской Micron Technology, а также Kioxoa и ее партнеру Western Digital на расширение мощностей по выпуску чипов в Японии.

"Борьба за технологическое превосходство между США и Китаем усиливается, и полупроводниковые компоненты становятся еще более важными с точки зрения обеспечения экономической безопасности", - заявил в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.