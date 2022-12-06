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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЕК продолжит работу по пакету помощи Украине на 18 млрд евро, заблокированному Венгрией

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что финансирование для Украины в 2023 году было наиболее актуальным вопросом проходившего в Брюсселе во вторник Совета министров экономики и финансов ЕС.

В миреВенгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 годуВенгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 годуЧитать подробнее

"Украина сталкивается со значительным дефицитом финансирования и ожидает первую выплату из нашего пакета в январе. Мы знаем, что ситуация крайне сложная. Миллионы людей остались без воды, тепла и электричества, поэтому нам действительно нужно двигаться вперед. Поскольку одно государство-член возражало, сегодня мы не достигли согласия. Работа над этим будет продолжена в ближайшие дни с целью скорейшего достижения договоренности", - заявил зампред ЕК на пресс-конференции в Брюсселе после заседания совета.

Он напомнил, что в конце октября лидеры стран ЕС объявили об экстренной финансовой помощи Украине на 2023 год. Еврокомиссия предложила 9 ноября пакет в размере 18 млрд евро, чтобы помочь покрыть самые насущные потребности страны и значительную часть ее потребностей в финансировании на следующий год.

При этом Домбровскис отметил, что согласованная на заседании Совета ЕС поправка к финансовому регламенту "позволит комиссии подготовить финансовую инфраструктуру для того, чтобы средства поступали на Украину быстро, в начале января, как только будет достигнуто политическое соглашение (государств-членов ЕС) по пакету в размере 18 млрд евро".

"ЕС должен продемонстрировать единство и солидарность и выполнить данные Украине обещания", - сказал зампред Еврокомиссии.

Ранее во вторник европейские СМИ сообщили, что Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро, предложенный Еврокомиссией для Украины на 2023 год.

ЕС Еврокомиссия Украина Венгрия
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