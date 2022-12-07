Три судна доставят украинское продовольствие в Индию, Турцию и Испанию

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Украинские порты во вторник покинули три сухогруза с пшеницей, кукурузой и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"6 декабря три судна вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 91 050 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Sugar доставит 37,5 тыс. тонн подсолнечного масла в Индию, судно Alexandros III переправит 31 050 тонн кукурузы в Испанию. Судно Moayad Y перевозит в Турцию 22,5 тыс. тонн пшеницы.

В украинские порты также направляются шесть судов, которые 6 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 6 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 136 453 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1057 судов: 529 на прибытие в украинские порты и 528 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.