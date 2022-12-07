Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Три судна доставят украинское продовольствие в Индию, Турцию и Испанию

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Украинские порты во вторник покинули три сухогруза с пшеницей, кукурузой и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"6 декабря три судна вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 91 050 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Sugar доставит 37,5 тыс. тонн подсолнечного масла в Индию, судно Alexandros III переправит 31 050 тонн кукурузы в Испанию. Судно Moayad Y перевозит в Турцию 22,5 тыс. тонн пшеницы.

В украинские порты также направляются шесть судов, которые 6 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 6 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 136 453 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1057 судов: 529 на прибытие в украинские порты и 528 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании Трампа

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Тбилисский суд рассмотрит вопрос о возможной отсрочке тюремного наказания для Саакашвили

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих

Глава Минобороны РФ назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });