Судно Xin Feng доставит семена рапса из Украины в Бельгию

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Украинский порт во среду покинуло судно с более 58 тыс. тонн семян рапса, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"7 декабря одно судно Xin Feng вышло из порта Южный, оно перевозит в Бельгию в общей сложности 58 250 тонн семян рапса в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В СКЦ отметили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты также направляются три сухогруза, которые 7 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

Кроме того, 63 сухогруза, способных экспортировать около 2,4 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 21 груженое судно готовится к досмотру, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 7 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 193 383 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1060 судов: 531 на прибытие в украинские порты и 529 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.