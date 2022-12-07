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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Вьетнамский автопроизводитель VinFast подал заявку на IPO в США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вьетнамский производитель электромобилей, скутеров и автобусов VinFast Auto Ltd подал заявку на проведение IPO в США.

Компания не раскрыла информацию о планируемом объеме размещения и потенциальной цене акции в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако она сообщила, что намерена направить привлеченные средства на погашение долговых обязательств, осуществление НИОКР, увеличение оборотного капитала и расширение географии и объема продаж.

VinFast хочет разместить акции на бирже Nasdaq под тикером VFS.

Компания начала производить продукцию, которая состоит из линейки полностью электрических внедорожников (SUV), в 2021 году. VinFast планирует помимо Вьетнама реализовывать продукцию также в странах Европы и Северной Америки.

В период с января по сентябрь текущего года компания получила выручку в размере $439,4 млн и чистый убыток – $1,45 млрд. В прошлом году ее выручка составила $670,6 млн, чистый убыток – $1,35 млрд, сообщила VinFast.

Вьетнам США IPO
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