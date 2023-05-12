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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Производитель электромобилей VinFast выйдет на NYSE за счет слияния со SPAC

В случае успеха VinFast станет крупнейшей вьетнамской компанией с листингом в США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вьетнамский производитель электромобилей VinFast Auto получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) за счет слияния со SPAC-компанией Black Spade Acquisition Co.

В рамках сделки VinFast оценена в $23 млрд, говорится в совместном сообщении ее материнской компании Vingroup и Black Spade Acquisition.

Стоимость вьетнамской компании с учетом долга составляет около $27 млрд.

Сделка, как ожидается, будет закрыта во втором полугодии текущего года. Нынешним владельцам VinFast после завершения сделки будет принадлежать около 99% новой компании.

VinFast, созданная в 2017 году, производит электромобили, электрические автобусы, а также скутеры, которые продаются во Вьетнаме и в Северной Америке. В марте этого года компания начала продажи в США, и в скором времени планирует выйти и на европейский рынок.

Если сделка пройдет успешно, VinFast станет крупнейшей вьетнамской компанией с листингом в США.

NYSE VinFast Вьетнам США Black Spade Acquisition
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