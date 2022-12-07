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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин обсудил с президентом ОАЭ сотрудничество в рамках ОПЕК+ и потолок цен на нефть РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Внимание уделено также продвижению торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "отмечена эффективность совместной работы в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, с удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений".

"В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", - сообщили в пресс-службе.

В дополнение к ранее направленной телеграмме Путин еще раз поздравил Аль Нахайяна и эмиратский народ с Днем образования Объединенных Арабских Эмиратов, добавили в пресс-службе.

Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, отметили в Кремле.

Владимир Путин
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