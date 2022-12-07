Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Песков отметил признание Берлина, что речи о причастности РФ к подготовке госпереворота в ФРГ нет

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о предотвращении госпереворота в Германии заявил, что это внутреннее дело ФРГ.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили прокомментировать сообщения о якобы имевших место контактах представителей заговорщиков с российскими представителями.

"Это, скорее, внутренняя проблема ФРГ. И они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Поэтому здесь узнали мы (об этой ситуации) тоже из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом", - сказал Песков.

Ранее в среду Associated Press сообщило, что в Германии прошли масштабные рейды против ультраправых экстремистов движения "Рейхсбюргеры", в ходе которых задержали 25 человек, членов этого движения подозревают в подготовке госпереворота.

По данным агентства, задержание были произведены в рамках серии рейдов в 11 из 16 федеральных земель Германии. В операции приняли участие около 3 тыс. сотрудников полиции.

Указывается, что 22 гражданина Германии задержаны по подозрению в "членстве в террористической организации", еще троих задержанных, в том числе гражданина РФ, подозревают в поддержке этой организации.

Дмитрий Песков Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Турции подтвердили, что начали запрашивать данные о страховке танкеров из РФ

Премьер Монголии на фоне протестов пообещал разобраться с кражей угля

Премьер Монголии на фоне протестов пообещал разобраться с кражей угля

Трубопровод "Сила Сибири" в Китае дотянули до его конечного пункта в Шанхае

Трубопровод "Сила Сибири" в Китае дотянули до его конечного пункта в Шанхае

Импорт газа в Китай в октябре достиг максимума 2022 года

Шри-Ланка отменила связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну

Число пострадавших в столкновении поездов близ Барселоны выросло до 155

Число пострадавших в столкновении поездов близ Барселоны выросло до 155

В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

Путин обсудил с президентом ОАЭ сотрудничество в рамках ОПЕК+ и потолок цен на нефть РФ

В ФРГ прошли масштабные рейды в связи с подозрением о подготовке госпереворота

В ФРГ прошли масштабные рейды в связи с подозрением о подготовке госпереворота
Пандемия коронавируса

В Китае объявили об очередном смягчении мер по борьбе с COVID-19

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });