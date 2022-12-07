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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Таиланд с января по ноябрь принял более четверти миллиона российских туристов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Таиланд с января по ноябрь принял более 256 тысяч российских туристов, что превышает прогнозы экспертов, сообщает в среду Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные Туристического управления Таиланда (ТАТ).

"По итогам 11 месяцев года Таиланд принял 256,5 тыс. туристов из России. И это уже превысило прогноз на весь 2022 года в 250 тыс. туристов, который делали эксперты в августе, когда в стране еще действовали ограничения и только появлялась ясность относительно возобновления прямого авиасообщения", - говорится в сообщении.

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По итогам года, как ожидают в ассоциации, турпоток превысит 360 тыс. человек, так как за счет обширной полетной программы и высокого спроса в декабре в Таиланде отдохнут более 110 тыс. туристов.

"Российский турпоток в ноябре составил более 109 тыс. человек. Этот показатель более чем в два раза превысил результат октября и позволил России занять первое место среди неазиатских стран и третье место в общем зачете", - следует из данных ТАТ.

Власти Таиланда с 1 октября отменили все ограничения на въезд туристов. Российские авиакомпании в ноябре возобновили регулярные и чартерные полеты в страну из Москвы и некоторых региональных аэропортов.

До пандемии в 2019 году в Таиланде отдохнули почти 1,5 млн российских туристов. Страна входила в пятерку самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян.

Таиланд Россия
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