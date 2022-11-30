Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Росстат назвал Монголию лидером по росту турпотока из РФ за 9 месяцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал данные по турпоездкам за рубеж в январе-сентябре 2022 года, по росту российского турпотока лидирует Монголия, где число российских туристов увеличилось почти в 75 раз.

Всего, по данным ведомства, россияне совершили за девять месяцев года 17,1 млн поездок за рубеж, это почти на 25% больше, чем за тот же период годом ранее. Первые места по числу российских туристов занимают Абхазия (4,4 млн) с приростом в 106%, Турция (3,4 млн) с приростом на 98,7% и ОАЭ (708,6 тыс., прирост в два раза).

В миреВ Казахстан с 21 сентября въехали свыше 400 тысяч россиянЧитать подробнее

Лидером по росту российского турпотока стала Монголия, куда в январе-сентябре съездили 92 тыс. россиян. Это, по данным статического ведомства, в 74,8 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Такой рост может быть связан с тем, что в марте страна отменила ограничения на въезд иностранцев, введенные из-за коронавируса.

На втором месте по приросту - Таиланд (28,5 тыс. российских туристов, что в 14,7 раза больше, чем годом ранее). На третьем - Грузия, где рост был почти восьмикратным (631 тыс. туристов).

Заметно вырос также турпоток в Финляндию (в 4,5 раза, до 637 тыс. туристов), Эстонию (в 4,3 раза, до 488 тыс. туристов), Доминикану (рост в 3,2 раза, до 88 тыс. туристов), Израиль (в 2,4 раза, до 62,4 тыс. туристов) и Египет (в 2,2 раза, до 578 тыс. туристов).

Среди стран СНГ по росту турпотока из РФ лидирует Казахстан, принявший 2,68 млн туристов (рост в 5,5 раз). На втором месте - Армения (542 тыс. туристов, увеличение на 179%). На третьем Киргизия - 305 тыс. туристов, рост на 165%.

Росстат Монголия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Исламском государстве" сообщили о гибели своего лидера

Рост цен на нефть превышает 3% после выхода данных о снижении запасов в США

"Газпром" не признает правомерность требований Uniper о возмещении убытков

Великобритания ввела санкции против Мантурова, Памфиловой и еще нескольких чиновников РФ

Пандемия коронавируса

В китайском городе Гуанчжоу ослабили введенный из-за COVID-19 локдаун

В китайском городе Гуанчжоу ослабили введенный из-за COVID-19 локдаун

Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Орбиту МКС подняли на 2,1 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Орбиту МКС подняли на 2,1 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Минобороны РФ заявило о проведении самолетами России и Китая патрулирования в АТР

Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь скончался на 97-м году жизни

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });