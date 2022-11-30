Росстат назвал Монголию лидером по росту турпотока из РФ за 9 месяцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Росстат опубликовал данные по турпоездкам за рубеж в январе-сентябре 2022 года, по росту российского турпотока лидирует Монголия, где число российских туристов увеличилось почти в 75 раз.

Всего, по данным ведомства, россияне совершили за девять месяцев года 17,1 млн поездок за рубеж, это почти на 25% больше, чем за тот же период годом ранее. Первые места по числу российских туристов занимают Абхазия (4,4 млн) с приростом в 106%, Турция (3,4 млн) с приростом на 98,7% и ОАЭ (708,6 тыс., прирост в два раза).

Лидером по росту российского турпотока стала Монголия, куда в январе-сентябре съездили 92 тыс. россиян. Это, по данным статического ведомства, в 74,8 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Такой рост может быть связан с тем, что в марте страна отменила ограничения на въезд иностранцев, введенные из-за коронавируса.

На втором месте по приросту - Таиланд (28,5 тыс. российских туристов, что в 14,7 раза больше, чем годом ранее). На третьем - Грузия, где рост был почти восьмикратным (631 тыс. туристов).

Заметно вырос также турпоток в Финляндию (в 4,5 раза, до 637 тыс. туристов), Эстонию (в 4,3 раза, до 488 тыс. туристов), Доминикану (рост в 3,2 раза, до 88 тыс. туристов), Израиль (в 2,4 раза, до 62,4 тыс. туристов) и Египет (в 2,2 раза, до 578 тыс. туристов).

Среди стран СНГ по росту турпотока из РФ лидирует Казахстан, принявший 2,68 млн туристов (рост в 5,5 раз). На втором месте - Армения (542 тыс. туристов, увеличение на 179%). На третьем Киргизия - 305 тыс. туристов, рост на 165%.