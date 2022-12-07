Маркетинговые компании ухудшили прогнозы роста расходов на рекламу в мире в 2023 г.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ведущие маркетинговые компании мира ухудшают свои прогнозы роста рекламного рынка на опасениях спада в глобальной экономике, пишет The Wall Street Journal.

Глобальная рекламная выручка увеличится на 4,8% в 2023 году и составит $833 млрд, прогнозирует компания Magna, входящая в группу Mediabrands. В июне компания ожидала роста на 6,3%.

В 2022 году Magna ожидает роста на 6,6%, главным образом за счет серьезных расходов на предвыборную кампанию в США. В июне аналитики прогнозировали скачок выручки на 9,2%.

"Экономика замедляется сильнее, чем ожидалось шесть месяцев назад, - отметил исполнительный президент Magna Венсан Летанг. - Мы понизили прогнозы практически на все категории рекламы на следующий год, однако по-прежнему ожидаем стабилизации, а не сокращения рынка".

Эксперты прогнозируют, что в секторе потребительских товаров и финансовых услуг рекламные бюджеты в следующем году останутся примерно на уровне текущего года, а расходы на рекламу развлекательных услуг, путешествий и азартных игр могут вырасти благодаря ослаблению регуляторных требований. Также они ждут восстановления рекламных расходов в автомобильном секторе.

Другой прогноз, подготовленный GroupM, входящей в конгломерат WPP PLC, предусматривает рост рекламных расходов на 5,9% в 2023 году против ожидавшихся в июне 6,4%. В 2022 году GroupM прогнозирует увеличение расходов на рекламу, без учета политических кампаний, на 6,5% против 8,4% в июне.

"Пожалуй, мы ощущаем некоторое замедление в конце этого года и чувствуем себя чуть более пессимистично, даже несмотря на то, что мы все еще ожидаем роста, особенно в цифровой рекламе", - отметила директор GroupM Кейт Скотт-Докинз.