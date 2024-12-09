Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят $1 трлн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее британскому рекламному концерну WPP.

Это предполагает рост на 9,5%к 2023 году, что выше предыдущего прогноза, который был опубликован в июне.

Больше половины этой суммы заработают технологические компании Google, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), ByteDance Ltd. (которой принадлежит видеосервис TikTok), Amazon.com Inc. и Alibaba.

GroupM прогнозирует, что в 2025 году рекламный рынок увеличится еще на 7,7%, до $1,1 трлн. Основная часть роста вновь придется на крупнейших продавцов цифровой рекламы в технологическом секторе США, а не на поставщиков маркетинговых услуг, таких как рекламные агентства.

К концу 2025 года на цифровую рекламу будет приходиться примерно 73% совокупных рекламных расходов: ее рост в 2024 году составит 12,4%, а в 2025 году - 10%.

Затраты на печатную рекламу сократятся на 4,5% в этом году и еще на 3% в следующем году.

Рост расходов на телевизионную рекламу, которая, по оценке GroupM, остается самой эффективной, в 2024-2029 гг. будет составлять всего примерно 2,4% ежегодно против роста рекламного рынка в целом на 6,4%.

Американский рекламный рынок, крупнейший в мире, увеличится по итогам текущего года на 9% (до $379 млрд), в 2025 году - на 7%, ожидают эксперты. Политическая реклама в США в прогнозах не учитывалась из-за ее искажающего эффекта при сравнении данных. В 2024 году расходы на нее составили $15,1 млрд, что почти на треть больше, чем в президентские выборы в 2020 году.

Ожидается, что расходы на рекламу в Китае увеличатся на 13,5% в 2024 году (до $204,5 млрд) и на 10,3% в следующем году. Рекламный рынок Великобритании, самый крупный в Европе, в этом году вырастет на 8,3% (до $53,2 млрд), в 2025 году - на 7%, прогнозирует GroupM.