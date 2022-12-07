Политики Германии призвали к новым мерам после рейда против ультраправых экстремистов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Представители ведущих политических партий Германии на фоне масштабных рейдов против ультраправых экстремистов движения "Рейхсбюргеры" заявляют о необходимости продолжать бороться с угрозой государственному строю Германии.

"Мы высушим эту коричневую жижу", - приводит Der Spiegel слова члена "Свободной демократической партии Германии" (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман, возглавляющей комитет бундестага по обороне.

Она отметила, что внесет эту тему в повестку заседания комитета: среди задержанных 25 членов движения, руководство которого подозревают в подготовке госпереворота, были лица, связанные с вооруженными силами Германии (бундесвер).

Другой представитель "СвДП" Константин Кюле подчеркнул необходимость действовать решительнее против чиновников с экстремистскими взглядами и ужесточить закон о госслужбе. "Тот, кто отвергает государственный строй ФРГ или хочет даже искоренить его, не может быть госслужащим", - пояснил он.

Глава МВД Германии Нэнси Фрезер, представляющая "Социал-демократическую партию Германии" (СДПГ), заявила, что страна столкнулась с "пучиной террористической угрозы". По ее словам, лишь дальнейшее расследование покажет, насколько далеко продвинулись экстремисты в реализации своих планов.

По информации Der Spiegel, член партии "Союз 90/Зелёные" Константин фон Нотц провел параллели между событиями в Германии и штурмом Капитолия 6 января 2021 года в Вашингтоне. В свою очередь представитель "Левой партии" Бернд Рикзингер призвал расформировать KSK - воинскую часть специального назначения бундесвера, поскольку один из задержанных служил в тыловом обеспечении KSK.

При этом, добавляет газета, считается, что ряд бывших депутатов правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АДГ) связаны с "Рейхсбюргерами". И.о. пресс-секретаря СДПГ в бундестаге Ули Гротч утверждал, что связью этой группировки с АДГ "не удивительны, и они снова демонстрируют, насколько антиконституционно настроена часть этой партии".

Однако председатели "АДГ" Тино Хрупалла и Алис Вайдель заявляли, что узнали о деятельности "Рейхсбюргеров" лишь из СМИ. "Мы осуждаем подобные стремления и выступаем решительно против. Осталось ждать результатов расследования. Мы доверяем соответствующим органам власти и требуем быстрого и полного разъяснения ситуации", - цитирует Der Spiegel их слова.

Подготовка переворота

В немецкой прокуратуре сообщали, что подозреваемые, предположительно, создали в прошлом году "террористическую организацию с целью свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его собственной формой государства, которая уже находилась на стадии создания". В ведомстве добавили, что руководили этой группой 71-летний "Генрих П.Р" и 69-летний "Рюдигер В.П". Согласно данным Der Spiegel, первый является членом небольшой дворянской семьи, а второй - бывший десантник.

По данным немецких властей, группа планировала нападение на здание Бундестага, захват депутатов в заложники, а также нападения на электростанции с целью вызвать перебои в энергоснабжении для того, чтобы подорвать позиции нынешней власти, создать условия для гражданской войны, свергнуть федеральное правительство и захватить власть. По информации спецслужб, группа распланировала, кто займет определенные министерские должности. В случае возможного путча группировка назначила бы "Генриха П.Р" регентом.