Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Турция на переговорах с представителями РФ в Анкаре, запланированных в пятницу, планирует попросить скидку более чем 25% на российский газ. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника агентства, Турция попытается добиться, чтобы скидка касалась платежей в 2023 году, а также задним числом некоторых платежей, сделанных в 2022 году. Если не удастся добиться скидки на желаемом уровне, то тогда власти будут пытаться получить отсрочки по платежам желательно до 2024 года, отмечается в сообщении.

Bloomberg напоминает, что в прошлом году Россия поставила чуть менее половины из 59 млрд кубометров газа, импортируемого Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что общий счет Турции за электроэнергию на 2022 год может составить $100 млрд, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина прибудет в Стамбул на политические консультации 8-9 декабря с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. Вершинин также побывает в Совместном координационном центре, занимающемся работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия.

Турция РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Военная операция на Украине

Песков сказал, что СВО может "закончиться завтра" при наличии политической воли Киева

Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении России

Что случилось этой ночью: четверг, 8 декабря

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Президента Перу задержали по обвинению в попытке совершения госпереворота

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });