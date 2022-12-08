Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Турция на переговорах с представителями РФ в Анкаре, запланированных в пятницу, планирует попросить скидку более чем 25% на российский газ. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника агентства, Турция попытается добиться, чтобы скидка касалась платежей в 2023 году, а также задним числом некоторых платежей, сделанных в 2022 году. Если не удастся добиться скидки на желаемом уровне, то тогда власти будут пытаться получить отсрочки по платежам желательно до 2024 года, отмечается в сообщении.

Bloomberg напоминает, что в прошлом году Россия поставила чуть менее половины из 59 млрд кубометров газа, импортируемого Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что общий счет Турции за электроэнергию на 2022 год может составить $100 млрд, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина прибудет в Стамбул на политические консультации 8-9 декабря с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. Вершинин также побывает в Совместном координационном центре, занимающемся работой по реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия.