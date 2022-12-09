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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Песков не усматривает шантажа в ужесточении Турцией правил пропуска танкеров через Босфор

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что ужесточение Турцией правил пропуска танкеров с нефтью через пролив Босфор является попыткой шантажа России на начавшихся в Анкаре переговорах.

"Глупо заниматься шантажом, потому что это будет просто дестабилизацией на мировых энергетических рынках, а Турция абсолютно от них зависит", - сказал он в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на неназваного турецкого высокопоставленного чиновника сообщило, что Турция на переговорах с представителями РФ в Анкаре, запланированных в пятницу, планирует просить скидку более чем 25% на российский газ.

В конце ноября Анкара объявила, что проходящие по проливам танкеры, причем - не только с российской нефтью, должны будут предоставить письма от страховых компаний, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах. Такие меры Анкара приняла в связи с решением G7, ЕС и Австралии разрешать страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене $60 за баррель или ниже.

По данным ряда СМИ, в настоящий момент через проливы не могут пройти 22-25 танкеров с нефтью.

Ранее сообщалось, что делегация из России под руководством замглавы МИД РФ Сергея Вершинина прибудет в Стамбул на политические консультации 8-9 декабря с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом.

Дмитрий Песков Турция
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