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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

США направят в Эстонию подразделение с системами HIMARS

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - США в ближайшие недели направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня HIMARS, а также соответствующее оборудование и системы управления. Об этом сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на эстонское министерство обороны.

"Это решение представляет собой важный шаг вперед в отношении ротируемого присутствия сил США в Эстонии и странах Балтии. Это свидетельствует о долгосрочной приверженности США безопасности нашего региона и значительно укрепляет оборонную позицию НАТО. Эстония последовательно предпринимает важные шаги для укрепления своей независимой обороноспособности", - заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, которого цитирует BNS.

По его словам, ожидается, что "наши системы HIMARS появятся к 2025 году, поэтому более раннее приобретение базовых навыков и знаний в подразделениях США означает, что знакомство с системой будет намного более плавным, и для нас это критическая победа во времени".

По данным агентства, американские подразделения примут участие в совместных учениях с силами обороны Эстонии.

Переброска сил США в Эстонию последовала за заявлением президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде. Переброска сил является частью более продолжительной серии ротаций, обеспечивающих постоянное присутствие сил США в странах Балтии, сообщает BNS.

США. Эстония HIMARS
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