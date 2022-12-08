Потребители в КНР накопили значительное количество денег за пандемию

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Потребители в китайских городах наращивают объем накоплений, несмотря на трудности в экономике, и все больше отдают предпочтение локальным брендам, когда совершают покупки, следует из нового доклада McKinsey.

Общенациональный опрос McKinsey в Китае был проведен минувшим летом, в нем приняли участие более 6,7 тыс. китайских потребителей.

Несмотря на то, что уверенность китайских потребителей находилась на минимумах, почти половина респондентов выразили оптимизм относительно восстановления экономики КНР после пандемии. Еще более оптимистичные настроения наблюдались у респондентов аналогичных опросов в Индии и Индонезии, тогда как респонденты на развитых рынках, включая США и Германию, дали намного более пессимистичные ответы.

Инвесторы, делающие ставки на рост Китая, надеются, что ситуация с так называемым отложенным спросом позволит увеличить расходы на фоне постепенного восстановления экономической активности.

Домохозяйства в китайских городах увеличили накопления, при этом 58% респондентов ответили, что хотят откладывать денежные средства на "черный день", что является максимальным показателем с 2014 года. Объем сберегательных счетов увеличился на 14 трлн юаней ($2 трлн) в январе-сентябре текущего года, согласно данным McKinsey.

Потребители по-прежнему предпочитают премиальные бренды масс-маркету, при этом все большее количество потребителей отдают предпочтение китайским маркам. По мнению экспертов McKinsey, это может стать проблемой для зарубежных брендов, ранее доминировавших на рынке.

При этом интерес к локальным брендам не связан с поиском более выгодных покупок или националистическими настроениями, а, скорее, объясняется улучшением качества и инновационных технологий китайских брендов, отмечает McKinsey.