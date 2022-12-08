Поставщики электроэнергии в Молдавии попросили снизить тарифы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Поставщики электроэнергии Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) и Fee Nord (обслуживает север Молдавии) направили запросы в Национальное агентство регулирования по энергетике Молдавии (НАРЭ) с просьбой понизить тарифы.

Согласно информации на сайте НАРЭ, госкомпания Fee Nord просит снизить тариф на 4,5% - с 5,6 молдавского лея до 5,35 лея за 1 кВт.ч, а Premier Energy - на 21,8%, с 5,91 лея до 4,62 лея за 1 кВт.ч.

Поставщики направили запросы о снижении тарифов после того, как в Молдавию возобновились поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Ранее Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения объёма поставляемого в Приднестровье газа. После заключения контракта Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала НАРЭ пересмотреть тарифы на электроэнергию.

С 4 декабря Молдавия направляет Молдавской ГРЭС весь получаемый от "Газпрома" газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки, часть из которого идет для внутренних нужд Приднестровья, а часть для производства электроэнергии.

Между молдавским госпредприятием Energocom и Молдавской ГРЭС заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73,5 за 1 МВт.ч. Молдавская ГРЭС обеспечивает примерно 60% нужд Молдавии в электроэнергии. Оставшуюся часть Молдавия закупает в Румынии по двусторонним контрактам и на бирже.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцсетях, что подписанный с Приднестровьем договор о поставках газа в регион взамен электроэнергии приведет к снижению тарифа на электроэнергию. По его словам, есть предварительная договоренность о том, что подписанный с Приднестровьем договор будет продлен и на январь, февраль и март.

Он разъяснил также, что "экономически выгодно отдавать весь объем газа, поставляемого "Газпромом", на левый берег (в Приднестровье - ИФ) в обмен на достаточное количество электроэнергии для правого берега".

Сообщалось также, что с 1 октября поставки газа Молдавии были снижены на 30% – до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. Концерн подтвердил, что в декабре также будет поставлять в Молдавию 5,07 млн кубометров газа в сутки. В холодный период времени это составляет 43,5% от необходимого объема.

По предварительным данным, в декабре Молдавии необходимо около 11 млн кубометров газа в сутки, из которых две трети – для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег, "Молдовагаз" в ноябре сократил на 40% поставки газа Приднестровью - с 3,9 млн до 2,3 млн кубометров в сутки. Это позволило Молдавии сэкономить часть газа, заложенного в хранилищах на Украине и в Румынии. Предположительно, страна в декабре будет использовать часть этого газа, а весь газ, поступающий от "Газпрома", будет уходить в Приднестровский регион.

Официальный курс на 8 декабря - 19,44 лея/$1.