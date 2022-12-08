Молдавия снизила энерготарифы в соответствии с договоренностью с Приднестровьем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии на экстренном заседании в четверг утвердило снижение тарифов на электроэнергию.

Так, для потребителей молдавской госкомпании Fee Nord тариф снижен на 17% - с 5,6 лея до 4,65 лея ($0,24) за 1 кВт.ч, для потребителей Premier Energy - на 21,8%, с 5,91 лея до 4,62 лея за 1 кВт.ч.

Срочное решение НАРЭ приняло в связи с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (в стране действует режим ЧП), в котором она потребовала пересмотреть тарифы, после того, как в Молдавию возобновились поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения объёма поставляемого в Приднестровье газа.

Тарифы для публичного обсуждения опубликовали всего за час до заседания агентства.

Ранее поставщики электроэнергии Fee Nord (обслуживает север Молдавии) и Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) направили запросы в НАРЭ с просьбой понизить тарифы на 4,5% и на 21,8% соответственно.

С 4 декабря Молдавия направляет Молдавской ГРЭС весь получаемый от "Газпрома" газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки, часть из которого идет для внутренних нужд Приднестровья, а часть для производства электроэнергии.

Между молдавским госпредприятием Energocom и Молдавской ГРЭС заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73,5 за 1 МВт.ч. Молдавская ГРЭС обеспечивает примерно 60% нужд Молдавии в электроэнергии. Оставшуюся часть Молдавия закупает в Румынии по двусторонним контрактам и на бирже.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцсетях, что подписанный с Приднестровьем договор о поставках газа в регион взамен электроэнергии приведет к снижению тарифа на электроэнергию. По его словам, есть предварительная договоренность о том, что подписанный с Приднестровьем договор будет продлен и на январь, февраль и март.