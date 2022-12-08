Совет ЕС поручил ЕК обсудить с Таджикистаном расширенное партнерство

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял руководящие указания для Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ведению переговоров от имени Евросоюза и его государств-членов по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Таджикистаном, говорится в коммюнике Брюсселя.

"ЕС полон решимости углублять свои отношения со странами Центральной Азии, тем более в нынешней геополитической обстановке, - заявил Боррель. - Заключение соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Таджикистаном станет значительным шагом вперед в этом отношении. Оно обеспечит платформу для улучшения политического сотрудничества, торговли и инвестиций между ЕС и Таджикистаном, стимулируя и поддерживая реформы".

Он добавил, что "прогресс в этих переговорах также будет зависеть от ощутимого улучшения ситуации с правами человека в Таджикистане, в том числе в отношении свободы слова, СМИ и собраний".

Новое соглашение будет основываться на соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 2010 года, и должно "отражать стремление ЕС и Таджикистана укреплять свои двусторонние отношения в духе "Стратегии ЕС в Центральной Азии 2019 года", объяснили в Брюсселе.