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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В НАТО заявили, что помогут Молдавии укрепить национальную безопасность

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс будет продолжать помогать Молдавии повышать ее устойчивость в области национальной безопасности.

"Для НАТО - Молдавия очень важный партнер. НАТО очень серьезно относится к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении национальной безопасности". (...) Между нами существует прочное сотрудничество, и оно еще больше укрепляется в эти сложные времена", - сказал Джоанэ, по сообщению пресс-службы министерства обороны Молдавии, в ходе международной конференции "Развитие партнерства НАТО в меняющейся среде безопасности" ("Developing NATO Partnerships in a Changing Security Environment") в Кишиневе.

Он подчеркнул, что "партнерство Молдавии с НАТО проходит с учетом соблюдения статуса нейтралитета Молдавии".

"Однако, как сказала Майя Санду и министр иностранных дел Нику Попеску во время встречи НАТО, быть нейтральным - не означает иметь слабую обороноспособность. И поэтому мы очень серьезно относимся к просьбам Молдавии оказать дополнительную поддержку в укреплении законных интересов национальной безопасности", - заявил Джоанэ.

В рамках конференции министр обороны Молдавии Анатолий Носатый выступил с докладом о международном сотрудничестве с партнерами и модернизации Национальной армии в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI). Цель мероприятия - проанализировать достижения партнерства между РМ и НАТО и обсудить перспективы этого сотрудничества.

НАТО Молдавия
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