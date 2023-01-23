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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Молдавская оппозиция осудила заявление Санду о возможном отказе от нейтрального статуса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) подвергла критике заявление президента Майи Санду о том, что эта страна может отказаться от статуса постоянного нейтралитета.

В распространенном в понедельник заявлении социалисты отметили, что, согласно Конституции, "положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о постоянном нейтралитете государства, могут быть пересмотрены только с их одобрения путем референдума, при голосовании большинства граждан, зарегистрированных в избирательных списках".

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Кроме того, Конституция "не может быть пересмотрена во время чрезвычайного, осадного и военного положения".

Социалисты подчеркнули также, что "не доверяют президенту, правительству и парламентскому большинству", и настаивают на проведении досрочных президентских и парламентских выборов.

Почетный председатель ПСРМ, экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал "опасными" заявления Санду. По мнению бывшего президента, граждане Молдавии хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения.

В интервью изданию Politico по завершении Всемирного экономического форума в Давосе Санду заявила, что "допускает отказ Молдавии от закрепленного в Конституции нейтралитета, но только в ходе демократического процесса".

Молдавия Майя Санду
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