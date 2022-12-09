Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Нетаньяху попросил президента Израиля продлить его мандат на формирование правительства

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьера Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо президенту страны Исхаку Герцогу с просьбой продлить на 14 дней срок действия мандата на формирование правительства, пишет в пятницу газета Yedioth Ahronoth.

Письмо Нетаньяху отправил поздним вечером 8 декабря. Он сослался на то, что ему нужно больше времени на распределение и согласование должностей внутри коалиции.

При этом в письме говорится, что Нетаньяху уже согласовал с партнерами по коалиции основные вопросы, связанные с формированием правительства. Коалиционное правительство образуют, как ожидается, пять партий, и это даст Нетаньяху 64 голоса в Кнессете из 120.

Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, истекает 11 декабря. Однако в соответствии с израильским законодательством кандидат, получивший мандат - в данном случае это Нетаньяху - может попросить президента выделить ему еще 14 дней дополнительно. В том случае, если и за этот срок ему не удастся сформировать правительство и утвердить его состав в парламенте, президент может поручить эту задачу другому кандидату.

Израиль Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Число грузовиков в очередях на границе Белоруссии и ЕС превысило 5 тысяч

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам "МИР"

Что случилось этой ночью: пятница, 9 декабря

Блинкен заявил, что США готовы к контактам с РФ ради своих национальных интересов

Блинкен заявил, что США готовы к контактам с РФ ради своих национальных интересов

США готовят новый пакет военной помощи Украине

В НАТО заявили, что помогут Молдавии укрепить национальную безопасность

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд

Что произошло за день: четверг, 8 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });