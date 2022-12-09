Нетаньяху попросил президента Израиля продлить его мандат на формирование правительства

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьера Израиля Биньямин Нетаньяху направил письмо президенту страны Исхаку Герцогу с просьбой продлить на 14 дней срок действия мандата на формирование правительства, пишет в пятницу газета Yedioth Ahronoth.

Письмо Нетаньяху отправил поздним вечером 8 декабря. Он сослался на то, что ему нужно больше времени на распределение и согласование должностей внутри коалиции.

При этом в письме говорится, что Нетаньяху уже согласовал с партнерами по коалиции основные вопросы, связанные с формированием правительства. Коалиционное правительство образуют, как ожидается, пять партий, и это даст Нетаньяху 64 голоса в Кнессете из 120.

Срок действия мандата, выданного Нетаньяху, истекает 11 декабря. Однако в соответствии с израильским законодательством кандидат, получивший мандат - в данном случае это Нетаньяху - может попросить президента выделить ему еще 14 дней дополнительно. В том случае, если и за этот срок ему не удастся сформировать правительство и утвердить его состав в парламенте, президент может поручить эту задачу другому кандидату.