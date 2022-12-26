Кнессет запланировал на четверг голосование по новому правительству Израиля

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Израильский парламент - Кнессет - утром 29 декабря проведет слушания и голосование по новому составу правительства, собранному Биньямином Нетаньяху, пишет газета Times of Israel.

В понедельник спикер Кнессета Ярив Левин официально проинформировал парламентариев о том, что Нетаньяху объявил, что способен сформировать следующее правительство Израиля.

Теперь у Нетаньяху есть семь дней, прежде чем он должен привести к присяге свою шестипартийную коалицию, таким образом, если по каким-то причинам голосование не состоится именно 29 декабря, как запланировано, оно может быть проведено до 2 января.

Ранее Нетаньяху, возглавляющий победивший на парламентских выборах блок правых партий страны, сообщил президенту Исхаку Герцогу, что он успешно сформировал правительство.