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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага объявили в пятницу о решении пересмотреть меры обеспечения безопасности в парламенте после задержания ранее на этой неделе десятков человек, подозреваемых в подготовке нападения на институты власти, сообщают европейские СМИ.

"Мы проверим детально, какие меры безопасности мы должны изменить", - сказала вице-президент Бундестага, депутат от "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт.

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Депутат от Социал-демократов Себастьян Хартманн со своей стороны указал, что "Бундестаг должен пересмотреть подход к безопасности". "Лично я чувствую себя в безопасности, но моя уверенность не бесконечна", - добавил он.

На этой неделе в ФРГ прошли масштабные рейды против ультраправых, задержаны более 20 человек. В немецкой прокуратуре сообщали, что подозреваемые, предположительно, создали в прошлом году "террористическую организацию с целью свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его собственной формой государства, которая уже находилась на стадии создания". В ведомстве добавили, что руководили этой группой 71-летний "Генрих П.Р" и 69-летний "Рюдигер В.П". Согласно информации "Шпигель", первый является членом небольшой дворянской семьи, а второй - бывший десантник.

По данным немецких властей, группа планировала нападение на здание Бундестага, захват депутатов в заложники, а также нападения на электростанции с целью вызвать перебои в энергоснабжении для того, чтобы подорвать позиции нынешней власти, создать условия для гражданской войны, свергнуть федеральное правительство и захватить власть. По информации спецслужб, группа распланировала, кто займет определенные министерские должности. В случае возможного путча группировка назначила бы "Генриха П.Р" регентом.

Бундестаг Германия
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