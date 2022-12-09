Литва призвала Латвию и Эстонию к ускоренному выходу из энергокольца БРЭЛЛ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Литва призвала Латвию и Эстонию ускорить синхронизацию своих сетей с европейскими электросетями и поскорее отсоединиться от БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, предполагающее синхронный режим работы энергосистем - ИФ).

Однако, согласно информации премьер-министра Эстонии Каи Каллас, даже для планового срока синхронизации в 2025 году в настоящее время недостает ряда технических элементов, а Латвия говорит о более высокой цене такого ускоренного перехода.

Как сказала Каллас журналистам в Риге в пятницу, Эстония готова к экстренному отключению от общего кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), но необходимо минимизировать возможные риски.

"Что касается синхронизации, то Эстония ее поддерживает, и мы тоже приняли определенные меры. (Однако - ИФ) одно дело – политическая воля, второе – техническая готовность. Мы принимаем определенные меры, чтобы быть технически готовыми, но есть еще целый ряд элементов, которых пока не хватает", - отметила глава эстонского правительства.

"Мы уже настроены на экстренную (аварийную - BNS) рассинхронизацию, но мы должны быть уверены, что этот риск, риск отключения электроэнергии, будет как можно меньше, и это зависит от технических шагов", - сказала она.

Каллас надеется, что в следующем году, когда Эстония будет председательствовать в Балтийском совете министров, министрам энергетики трех стран удастся договориться об ускорении синхронизации с европейскими электросетями.

Между тем, представитель правительства Латвии сказал, что такое ускорение технически возможно, но будет дороже для потребителей.

"Очень важно оценить экономическую сторону более быстрой синхронизации с европейскими сетями. Насколько я поняла из информации нашего системного оператора, в следующем году мы узнаем цену возможности синхронизации в 2024 году", - сказала директор департамента энергетического рынка и инфраструктуры Минэкономики Латвии Лига Розентале в четверг на Балтийском энергетическом форуме, организованном литовским деловым изданием Verslo zinios.

Позже она сказала агентству BNS, что более быстрая реализация проекта без завершения некоторых работ или проектов обойдется потребителям дороже.

"Скорейшая синхронизация означает, что некоторые технические вещи, которые необходимо реализовать, не будут завершены. Это означает, что нам придется платить больше по тарифам на передачу, тарифам на электроэнергию, и мы будем сжигать больше газа на когенерационных электростанциях, чтобы обеспечить резерв регулирования частоты", - сказала Розентале.

Она подчеркнула, что сейчас технически возможна синхронизация (с европейскими сетями - ИФ) в аварийном режиме - и если энергобезопасность потребует более быстрого процесса, то это можно сделать. "Но мы должны выяснить и найти баланс между будущими затратами и безопасностью", - полагает она.

По словам Розентале, более быстрая синхронизация имела бы последствия не только для потребителей, но и для стабильности системы, а проекты синхронных компенсаторов и энергетических батарей в Латвии еще не реализованы. При этом она подчеркнула, что Латвия не против ускорения этого процесса в политическом смысле.

Между тем, замминистра энергетики Литвы Инга Жилене призвала Латвию и Эстонию сделать все, чтобы страны Балтии отключились от системы БРЭЛЛ, подключенной к России и Белоруссии, уже в 2024 году.

"У Литвы очень амбициозный план по отключению от российской системы БРЭЛЛ как можно скорее – в 2024 году. Поэтому мы призываем наших коллег в Латвии и Эстонии как на политическом уровне, так и на уровне операторов системы передачи, сделать все возможное и сделать всю работу, чтобы отключиться от системы БРЭЛЛ в следующем году (в 2024 - BNS)", - сказала Жилене.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Белоруссией работают в системе ОЭС/ЕЭС, или кольце БРЭЛЛ, где частота электроэнергии централизованно регулируется из России. Страны Балтии договорились присоединиться к сетям континентальной Европы, этот процесс предполагалось завершить в конце 2025 года. Однако Литва стремится ускорить этот процесс и синхронизировать ЛЭП уже в феврале 2024 года.