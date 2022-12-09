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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Одобрение британцами действий Банка Англии упала до рекордного минимума

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения британцами подхода Банка Англии к борьбе с высокой инфляцией снизился до рекордно низкого уровня на фоне продолжающегося роста потребительских цен, вынуждающего людей сокращать расходы, показал опрос, проведенный регуляторов в ноябре. Об этом пишет Financial Times.

35% опрошенных заявили, что недовольны действиями Банка Англии по сдерживанию инфляции, 23%, наоборот, одобряют его политику.

Баланс этих оценок составил минус 12 процентных пунктов (п.п.), что является самым низким значением с начала отслеживания британским ЦБ этих данных в 1999 году, отмечает FT.

Инфляционные ожидания британцев на долгосрочный период (пять лет) в ноябре выросли до 3,3% по сравнению с 3,1% в августе, показал опрос.

Финансовые рынки ждут, что британский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании 15 декабря, до 3,5%, что будет максимумом с 2008 года, отмечает FT.

Результаты другого опроса, проведенного Национальным статистическим управлением Великобритании (ONS), показали, что две трети населения вынуждены сокращать расходы на товары не первой необходимости, а также использование электроэнергии. Почти половина опрошенных сообщила о снижении расходов на продукты, а 25% респондентов были вынуждены использовать сбережения, чтобы справиться с растущими ценами.

Данные показывают, что бюджеты британцев "страдают в результате подъема цен, особенно на продукты питания и энергоносители, а также в результате повышения процентных ставок", - отмечает главный экономист KPMG по Британии Яэль Селфин.

По его словам, люди с небольшим доходом "особенно страдают от нынешнего ценового давления, поскольку дорожают товары и услуги первой необходимости".

Банк Англии Великобритания ONS KPMG
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