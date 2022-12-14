Аналитики ждут повышения ставки Банка Англии на 50 б.п.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии 15 декабря повысит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов - с текущих 3% до 3,5% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов, отслеживающих решения регулятора.

Если будет принято такое решение, регулятор замедлит темпы повышения ставки: в прошлый раз она была повышена на 75 б.п.

В ноябре большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) предполагали, что курс на повышение ставки продолжится, однако регулятор сообщил по итогам заседания, что пиковый уровень ставки, скорее всего, будет ниже ожидаемых рынками 5,25%.

"Мы подозреваем, что Банк Англии может сделать это снова на этой неделе, что окажет понижательное давление на фунт стерлингов", - написал стратег Ebury Мэттью Райан, имея в виду, что регулятор вновь даст подобный сигнал.

Фунт может также подешеветь, если по итогам голосования по поводу ставки выяснится, что представители руководства Банка Англии еще больше разошлись во мнениях. По итогам заседания в ноябре семь членов MPC выступили за подъем ставки на 75 б.п., по одному голосу было отдано за подъем на 25 и 50 б.п.

На тот момент представители руководства регулятора столкнулись с необходимостью восстановить уверенность в способности Великобритании контролировать ситуацию в своей экономике, а также не отставать от темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка.

Теперь же инвесторы делают ставку на то, что Банк Англии замедлит темпы повышения ставки до 50 б.п. "Мы полагаем, что большинство рассматривает повышение ставки в ноябре на 75 б.п. как исключительный шаг, а не как начало новой реальности", - сказал экономист BNP Paribas Пол Холлингсворт.

При этом эксперты не исключают вероятность того, что члены MPC могут в общей сложности предложить три-четыре варианта изменения ставки на фоне устойчиво высокой инфляции. Так, представители наиболее "ястребиных" взглядов могут даже выступить в поддержку более существенного повышения ставки, пишет Financial Times.

Потребительские цены в Великобритании в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении, показали данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 11,1% в октябре, что было максимумом за 41 год.