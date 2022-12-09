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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Сунак пообещал в ближайшие недели поставить Украине ракеты ПВО малой дальности

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Риши Сунак в пятницу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву в ближайшие недели различные средства ПВО, включая ракеты.

"Информируя о новых поставках летального оружия, премьер сказал, что в предстоящие недели на Украину прибудет больше зенитных орудий и ракет ПВО малой дальности", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

В ноябре Сунак посетил Киев.

Украина Великобритания Риши Сунак
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