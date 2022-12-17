Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании

Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал указание оценить ход украинского конфликта и роль, которую британская военная помощь в нем сыграла, сообщает ВВС со ссылкой на источники в правительстве.

Эта новость, отмечает издание, вызвала опасения, что "премьер-министр, возможно, придерживается чрезмерно осторожного подхода" в отношении Украины и военных поставок Киеву.

Как сообщил один из источников, запрошенный Сунаком аудит предназначен для оценки хода конфликта и значимости военного вклада Великобритании в Украину и проверки того, как используется военная помощь Лондона.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили, что мы получили", - заявил он.

В то же время, следует из сообщения, в правительстве продолжают говорить о том, что Сунак решительно поддерживает Украину.

"Источник на Даунинг-стрит добавил, что неправда то, что Сунак чрезмерно осторожен и что "поддержка правительства Великобритании Украине непоколебима", - цитирует чиновника ВВС.

ВВС также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о дебатах в Великобритании и призывает Сунака продолжать оказывать военную помощь.

Риши Сунак Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выход астронавтов в открытый космос перенесли до осмотра корабля "Союз МС-22"

Выход астронавтов в открытый космос перенесли до осмотра корабля "Союз МС-22"

ЕС предусмотрел исключение из запрета для граждан союза занимать должности в РФ

Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против РФ

Что произошло за день: пятница, 16 декабря

Телеканал "Дождь" выселяют из студии в Латвии

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

ЕС приостановит разрешение на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала"

ЕС приостановит разрешение на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала"

ЕС разморозит активы ряда физлиц из РФ, чтобы не мешать торговле продовольствием

ЕС разморозит активы ряда физлиц из РФ, чтобы не мешать торговле продовольствием

Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });