Полиция сообщила о спецоперации в центре Дрездена из-за возможного захвата заложников

Полиция в районе оцепления Фото: Jörg Schurig/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В центре Дрездена в районе Площади старого рынка проводится операция из-за предполагаемого захвата заложников в центре города, сообщается на сайте полиции Саксонии.

Полицейские призвали местных жителей избегать этого района, а рождественская ярмарка здесь пока будет закрыта.

Ранее также поступала информация о том, что вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию "Радио Дрезден" и открыл там огонь. Впоследствии ее сотрудников эвакуировали. По неподтвержденной информации, в результате инцидента погибла женщина.