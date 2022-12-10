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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Дрездене полиция задержала подозреваемого в захвате заложников

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Немецкая полиция завершила спецоперацию в центре Дрездена, начатую из-за предполагаемого захвата заложников, сообщается на сайте полиции Саксонии.

По данным Spiegel, заложники не пострадали, а подозреваемый получил ранения при задержании. Предполагается, что он психически нездоров.

Как сообщалось, район Площади старого рынка был оцеплен для проведения спецоперации. Подозреваемый скрывался в аптеке в одном из торговых центров.

Полиция устанавливает связь произошедшего с еще двумя инцидентами в городе. Сообщалось, что неизвестный ворвался на радиостанцию "Радио Дрезден" с оружием. Никто не пострадал.

Ранее в субботу в Дрездене было найдено тело убитой 62-летней женщины. Подозреваемый в убийстве - ее 40-летний сын.

Дрезден
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