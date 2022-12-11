В США продали старейшие джинсы в мире за $ 114 тыс.

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Брюки, извлеченные из сундука затонувшего в в 1857 г. парохода продали на аукционе за 114 тыс. долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В 1857 году у берегов Северной Каролины затонул пароход. В результате недавней экспедиции внутри судна были найдены, в том числе, рабочие джинсы. Предмет одежды представлял из себя белые сверхпрочные шахтерские штаны с ширинкой на пяти пуговицах.

Джинсы были выставлены на аукционе предметов эпохи Золотой лихорадки в Рино, штат Невада. Представители аукциона назвали их самой старой известной парой джинсов в мире. Все же купленные на аукционе товары достигают стоимости 1 миллиона долларов.