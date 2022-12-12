Россия и Иран будут в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС на уровне глав МИД в качестве центральных вопросов повестки дня обсудит в понедельник в Брюсселе российскую спецоперацию на Украине и развитие событий в Иране, примет новые ограничительные меры в отношении Москвы и Тегерана.

Высокопоставленный чиновник ЕС, информируя на условии анонимности журналистов о повестке министерского совещания, подтвердил, что главы МИД стран ЕС могут принять очередные пакеты санкций в отношении России и Ирана.

"Да, я ожидаю, что оба пакета будут приняты", - сказал собеседник представителей СМИ в ответ на соответствующий вопрос.

Он сообщил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформирует глав МИД стран Евросоюза о различных аспектах политики в контексте событий на Украине.

"И затем 27 министров стран ЕС вместе с высоким представителем рассмотрят актуализированные обстоятельства военной помощи Украине после визита господина Борреля на места", - заявил европейский источник.

После этого Боррель затронет вопрос поддержки энергетической системы Украины во взаимодействии с международными партнерами Евросоюза, продолжил представитель ЕС.

Будут также обсуждаться замороженные российские активы и перспектива их конфискации с целью восстановления Украины.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в очередной раз обсудят Иран в свете репрессий против протестов в стране и предполагаемого военного сотрудничества с РФ, отметил европейский чиновник.

"Союз придерживается своей сильной позиции в поддержку устремлений иранского народа относительно основополагающих прав. Мы приняли к сведению исполнение первого смертного приговора. Я предполагаю, что (на Совете ЕС) последует твердое осуждение этой казни", - заявил источник.

"Мы полагаем, что состоятся дебаты о том, как осудить недопустимую военную поддержку (России) Ираном путем поставки дронов (...). Предполагается принятие постановления по этому поводу (...). Полным ходом идет подготовка новых ограничительных мер, что касается поставки дронов", - сказал собеседник журналистов в минувшую пятницу.

Упомянув ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, источник подчеркнул, что "в любом случае нужно, чтобы его не связывали с осуждением (Ирана) по поводу поставки дронов и нарушения прав человека", хотя признал, что это "все труднее разделять".

"Очевидно, что перспективы (плана) сложны. Однако союз по-прежнему желает восстановления диалога на основе иранского соглашения", - отметил функционер ЕС.

Официальной повестке совета будет предшествовать неформальный завтрак глав МИД стран ЕС с министрами иностранных дел государств программы ЕС "Восточное партнерство".

В повестке заседания Совета ЕС - ситуация в Молдавии, сообщил источник.

Помимо этого, пойдет речь о Европейском фонде мира, через который оказывается военная помощь Украине. Представитель ЕС отказался предсказывать, какие решения может принять Совет ЕС, в то время как стоит вопрос о повышении "потолка" бюджета фонда, по данным некоторых источников, на 2 млрд евро. Изначально заявленной целью фонда было предотвращение конфликтов и сохранение мира.

По разделу текущей международной политики главы МИД государств-членов ЕС будут проинформированы о ситуации в странах "южного соседства" Евросоюза и в Тунисе. Состоится обмен мнениями по теме защиты прав человека.

Боррель выступит с сообщением об усилиях ЕС в рамках инициативы Global Gateway - европейской стратегии развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования.