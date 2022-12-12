Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря
Наводнения в Боснии и Герцеговине, капсула лунного корабля приводнилась в океане, рейтинг Байдена падает
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Россия и Иран будут в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам. Возможно, на Совете будут приняты новые санкции.
- Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане. Ее взял на борт десантный корабль ВМС США.
- Байден заявил, что обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
- В Хорватии и Боснии и Герцеговине борются с последствиями наводнений. В результате ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов и дорог.
- Согласно опросу Большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена. 70% респондентов не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок.