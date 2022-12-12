Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря

Наводнения в Боснии и Герцеговине, капсула лунного корабля приводнилась в океане, рейтинг Байдена падает

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия и Иран будут в центре внимания Совета ЕС по иностранным делам. Возможно, на Совете будут приняты новые санкции.

- Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане. Ее взял на борт десантный корабль ВМС США.

- Байден заявил, что обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

- В Хорватии и Боснии и Герцеговине борются с последствиями наводнений. В результате ливней реки вышли из берегов и затопили десятки домов и дорог.

- Согласно опросу Большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена. 70% респондентов не хотят, чтобы он баллотировался на второй срок.