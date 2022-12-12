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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Четыре судна доставят продовольствие с Украины в СА, ОАЭ, Египет, Грецию, Испанию и Нидерланды

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли четыре сухогруза с почти 185 тыс. тонн продовольствия, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"11 декабря четыре судна вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 184 900 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Jaguar Max доставит 28 тыс. тонн рапса в Грецию и 40 тыс. тонн пшеницы в Испанию. Судно Ioannis K перевозит 66 тыс. тонн кукурузы в Нидерланды, судно Rubymar - 35 тыс. тонн пшеницы в Египет. Судно Lady Youmna переправит 4 тыс. тонн растительного масла в Саудовскую Аравию и 11,9 тыс. тонн в ОАЭ.

В СКЦ отметили что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты также направляются три сухогруза, которые в воскресенье прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 11 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 679 363 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1083 судов: 540 на прибытие в украинские порты и 543 - на выход из них", - сообщили в СКЦ.

Украина Турция Нидерланды
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