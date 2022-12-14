Семь судов доставят украинское продовольствие в Китай, Турцию, Италию, Испанию и Румынию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов во вторник вышли семь сухогрузов с более 170 тыс. тонн продовольствия, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"13 декабря семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 170 634 тонны зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Sakarya (29 тыс. тонн пшеницы) и Lady Laguna (18,1 тыс. тонн пшеницы) направляются в Турцию. Еще два судна DS Manatee (21 тыс. тонн кукурузы и 5 250 тонн соевых бобов) и Rider (9 050 тонн соевых бобов) взяли курс на Италию.

Сухогрузы Lady Ayse и Mavka доставят в Испанию 10,5 тыс. тонн подсолнечного шрота и 6 250 тонн подсолнечного масла соответственно. Судно Mavka переправит 6 250 тонн подсолнечного масла в Румынию. Сухогруз Chola Virtue отравился в Китай с 65 234 тоннами кукурузы.

В СКЦ отметили что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 13 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 849 997 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1096 судов: 546 на прибытие в украинские порты и 550 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.