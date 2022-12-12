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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Ситуация в сербских общинах Косово относительно спокойная при продолжающейся блокаде

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Северные районы Косово продолжают оставаться блокированными как со стороны косовской полиции, так и со стороны местных сербов, которые таким образом протестуют против задержания бывшего сотрудника полиции, серба Деяна Пантича, сообщает в понедельник сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, КПП Брняк и Ярине на административной границе Сербии и Косово в частности сейчас нельзя пересечь ни на автотранспорте, ни пешком.

Несмотря на двойную блокаду, продолжает РТС, ночь на севере Косово прошла спокойно, однако напряжение сохраняется, местные жители обеспокоены. Школы в сербских общинах Косово в понедельник работать не будут.

Накануне в связи с осложнившейся ситуацией президент Сербии Александр Вучич провел заседание Совета национальной безопасности. По его окончании он выступил с призывом к косовским сербам сохранять спокойствие и миролюбие и не поддаваться на провокации.

Косово Сербия
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